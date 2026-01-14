Garnacho skoraði tvö til að halda Chelsea á lífi – Gyokeres í stuði hjá Arsenal

Arsenal vann fyrri leikinn gegn Chelsea í undanúrslitum enska deildarbikarsins á Stamford Bridge í kvöld.
Leikurinn var fjörugur og á sjöundu mínútu var það Ben White sem kom Arsenal yfir.
Viktor Gyokeres kom Arsenal svo í 2-0 áður en Alejandro Garnacho sem kom inn sem varamaður lagaði stöðuna fyrir Chelsea.
Martin Zubimendi kom Arsenal í 1-3 eftir stoðsendingu frá Gyokeres og staða Arsenal vænleg.
Garnacho lagaði hins vegar stöðuna og minnkaði muninn í 2-3 og þannig lauk leiknum en síðari leikurinn fer fram á Emirates.