Fabregas vill þrælefnilegan Svía

Adrian Lahdo hefur vakið mikla athygli eftir gott tímabil með Hammarby.
Samkvæmt Fabrizio Romano hefur ítalska félagið Como haft samband við Hammarby með það að markmiði að semja við þennan 18 ára gamla miðjumann.
Þrátt fyrir ungan aldur var Lahdo kominn í byrjunarliðið þegar leið á tímabilið. Þó nokkur félög hafa sýnt honum áhuga en virðist Como, með Cesc Fabregas í brúnni, leiða kapphlaupið eftir að hafa sett sig í samband við Hammarby og fulltrúa leikmannsins.
Lahdo lék 15 leiki fyrir Hammarby á síðustu leiktíð, skoraði tvö mörk og lagði upp þrjú.
Como hefur gert góða hluti í Serie A eftir að hafa komið upp sem nýliði fyrir síðustu leiktíð. Liðið er í Evrópusæti sem stendur.