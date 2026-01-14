Bonnie Blue blandar sér í málin – Klár í að sofa hjá þeim öllum til að losa um streitu

Klámstjarnan Bonnie Blue hefur brugðist við dónalegri færslu sem birtist á X-aðgangi Bruno Fernandes eftir að reikningur fyrirliðans hjá Manchester United var hakkaður.
Aðgangur Fernandes, var hakkaður á sunnudagskvöld og þar birtist færsla sem var of gróf til að fara nánar út í. Í henni var gefið í skyn samband milli hans og Bonnie, sem heitir réttu nafni Tia Billinger.
Færslan var síðar fjarlægð og ljóst að um tölvuárás hafi verið að ræða.
Bonnie brást þó við með léttum tóni í samtali við Daily Star og sagði Manchester United liðið greinilega þurfa á streitulosun að halda eftir erfiða tíma. Hún sagðist meira en til í að „hjálpa liðinu að finna aftur sigurbrautina“.
„Það er Manchester-slagur á laugardag og á meðan Bruno berst við City um heiðurinn, þá er ég með fullt prógram í gangi,“ sagði hún í hálfkæringi.
Hún bætti við að Fernandes væri velkominn eftir leik og jafnvel gæti hann tekið félaga sína með, þar sem liðið væri ekki að spila vel og gæti nýtt sér smá léttleika.
Bonnie hefur áður gert lítið úr óstöðugleika hjá Manchester United og lýst þeirri skoðun sinni að félagið ætti að sýna meiri þolinmæði með einn knattspyrnustjóra í stað þess að skipta stöðugt um mann í brúnni. Hún hafði einnig áður boðist til að hressa upp á Ruben Amorim eftir brottför hans.