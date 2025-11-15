Wayne Rooney með ráð til Jack Grealish

Wayne Rooney hefur gefið beinskeytta skoðun á möguleikum Jack Grealish á að komast í enska landsliðshópinn fyrir HM 2026 og hann telur þá nær engar.
Grealish var ekki í hópi Thomas Tuchel fyrir landsleikina í vikunni og missti þar með af 2-0 sigri Englands gegn Serbíu á Wembley. Þrátt fyrir að Anthony Gordon hafi dregið sig úr hópnum vegna meiðsla ákvað Tuchel samt að kalla ekki Grealish til baka.
Leikmaðurinn hefur þó byrjað tímabilið vel á láni hjá Everton, með fimm mörk og stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni og leikstíl sem áður tryggði honum fast sæti hjá Gareth Southgate.
Rooney telur hins vegar að vonir Grealish séu úti. „Jack getur bókað sumarfríið sitt núna, hann kemst ekki í hópinn,“ sagði Rooney í The Wayne Rooney Show.
„Gordon datt út og hann var samt ekki kallaður inn, þannig að Tuchel virðist vera búinn að ákveða sitt.“