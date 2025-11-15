Þessir fimm virðast geta bókað sæti með enska landsliðinu á HM – Voru sendir í leynilega myndatöku

Thomas Tuchel gaf sterka vísbendingu um val sitt í enska landsliðshópinn fyrir HM 2026 eftir að fimm leikmenn voru valdir til að sýna nýja landsliðsbúninginn á leynilegri myndatöku í vikunni.
Nýi búningurinn verður kynntur í mars, en leikmennirnir sem tóku þátt eru nánast öruggir í hópnum nema meiðsli komi í veg fyrir það.
Þeir sem voru valdir eru Harry Kane, Jude Bellingham, Jordan Pickford, Marcus Rashford og Elliot Anderson.
Kane og Pickford eru sjálfkjörnir, en þátttaka Bellingham virðist staðfesta að Tuchel hyggist hafa hann með til Norður-Ameríku, þrátt fyrir fyrri efasemdir.
Miðjumaðurinn hjá Real Madrid var ekki valinn í landsliðshópinn í október þrátt fyrir að segjast heill eftir axlaraðgerð, sem olli vangaveltum um framtíð hans í liðinu.
Tuchel hafði áður gagnrýnt hann opinberlega og kallað leikstíl hans óviðeigandi og sagst hafa áhyggjur af því að hann hræddi liðsfélaga sína.