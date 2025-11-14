Miklar breytingar boðaðar á MLS deildinni – Aðlaga sig að stærstu deildum Evrópu

Major League Soccer (MLS) hefur samþykkt að breyta keppnistímabili sínu og samræma það við helstu fótboltadeildir heims frá og með sumrinu 2027.
Deildin, sem nú fer fram frá febrúar til desember, mun þá færa sig yfir í hefðbundið sumar–vor tímabil, líkt og í Evrópu. Þetta telst ein stærsta breyting í sögu MLS frá stofnun hennar árið 1995.
Samkvæmt Don Garber, framkvæmdastjóra MLS, mun breytingin styrkja samkeppnishæfni liða deildarinnar á heimsvísu, bæta möguleika í leikmannaskiptum og tryggja að úrslitakeppnin fái meira vægi.
Aðgerðin mun einnig minnka árekstra við landsleikjahlé og stórmót á sumrin, þar sem úrslitakeppnin verður nú leikin í maí, þegar veður er milt.
Jafnframt verður hefðbundinni skiptingu í Austur- og Vesturdeild hætt, og tekin upp hefðbundin deildarkeppni, sem 92% stuðningsmanna sögðust styðja samkvæmt könnun MLS.