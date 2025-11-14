fbpx
Föstudagur 14.nóvember 2025

Mætti meiddur og gefst upp á að reyna að ná næsta leik

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 14. nóvember 2025 21:30

Getty Images

Marc Guehi, varnarmaður Crystal Palace, hefur dregið sig úr enska landsliðshópnum vegna meiðsla og mun snúa aftur til félags síns til áframhaldandi endurhæfingar.

Guehi meiddist í leik gegn AZ Alkmaar í Sambandsdeildinni í síðustu viku og missti af markalausa jafnteflinu gegn Brighton um síðustu helgi. Meiðslin ollu því að þessi 25 ára gamli varnarmaður var að sögn ófær um að ganga á sunnudag.

Hann mætti þó til móts við landsliðið í byrjun vikunnar en var ekki í leikmannahópi Englands í 2-0 sigri á Serbíu í gær og verður einnig fjarverandi í lokaleik undankeppni HM gegn Albaníu á sunnudag.

Thomas Tuchel þarf því að undirbúa ferðina til Tírana með 24 manna hóp, en England er þegar komið á HM eftir að hafa unnið alla sjö leiki sína hingað til. Liðið situr á toppi K-riðils.

