Föstudagur 14.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Liverpool vill fá leikmann Bayern frítt næsta sumar

90 Mínútur

Íþróttavikan: Keli og Viktor Unnar gera upp landsleikinn – Fínasta frammistaða en á sunnudaginn er allt undir

433
433Sport

Eigendur Liverpool hætta við kaup á stóru spænsku félagi

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 14. nóvember 2025 14:00

John W Henry eigandi Liverpool.

Eigendur Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), hafa hætt við áform sín um að kaupa spænska úrvalsdeildarfélagið Getafe eftir margra mánaða viðræður.

Samkvæmt Daily Mail höfðu bandarísku eigendurnir, undir forystu John W. Henry, sýnt mikinn áhuga á félaginu og framkvæmdu ítarlegt áreiðanleikamat síðasta sumar.

FSG sendi fulltrúa til Spánar í ágúst til að skoða fjárhag og aðstöðu félagsins, og viðræður við forseta Getafe, Ángel Torres, voru sagðar jákvæðar. Torres lækkaði meira að segja verðmatið á félaginu niður í um 100 milljónir punda til að auðvelda sölu.

Þrátt fyrir það hefur FSG ákveðið að draga sig út úr viðræðunum. Ástæðurnar eru sagðar vera bæði hátt kaupverð og ströng fjármálalög spænska knattspyrnusambandsins, sem takmarka fjárfestingar og launagreiðslur.

Getafe situr nú í 6. sæti La Liga, en FSG mun samkvæmt heimildum einbeita sér áfram að þróun Liverpool og öðrum verkefnum innan hópsins.

