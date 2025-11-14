fbpx
Amorim vill styrkja miðjuna og horfir til Úlfanna

90 Mínútur

Íþróttavikan: Keli og Viktor Unnar gera upp landsleikinn – Fínasta frammistaða en á sunnudaginn er allt undir

433
433Sport

Amorim vill styrkja miðjuna og horfir til Úlfanna

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 14. nóvember 2025 09:30

Getty Images

Lesa nánar

Manchester United horfir til þess að styrkja miðsvæði sitt á næstunni og er leikmaður Wolves á blaði.

Um er að ræða Brasilíumanninn Joao Gomes sem hefur vakið athygli í búningi Úlfanna. Ruben Amorim, stjóri United, er aðdáandi og vill krækja í leikmanninn.

Gæti hann þurft að bíða til næsta sumars en bindur vonir við að það takist að landa honum strax í janúar.

Gomes er 24 ára gamall. Kom hann til Wolves 2023 frá Flamengo í heimalandinu.

United hefur tekið við sér undanfarnar vikur eftir erfiða byrjun á leiktíðinni.

