Yfirgaf United í fússi og fékk harkalegar móttökur frá mörgum í gær

Fimmtudagur 13.nóvember 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 21:00

Mary Earps fékk blendnar móttökur þegar hún sneri aftur á Old Trafford í fyrsta sinn síðan hún yfirgaf Manchester United síðasta sumar.

Earps gekk þá til liðs við Paris Saint-Germain á frjálsri sölu eftir fimm ár hjá United, en mætti nú fyrrverandi félögum sínum í Meistaradeildinni á miðvikudagskvöld.

Earps fékk hlýjar móttökur frá hluta stuðningsmanna þegar hún kom inn á völlinn til upphitunar, en þegar flautað var til leiks breyttist stemningin og í hvert skipti sem hún snerti boltann mátti heyra baul frá hluta heimamanna. Þó héldu sumir áfram að klappa henni til heiðurs.

Markvörðurinn fór frá United í fússi og hefur síðan gagnrýnt félagið fyrir sinnuleysi í samningsviðræðum. Hún sagðist þó skilja reiði einhverra eftir leik í gær.

United vann leikinn 2-1 og hefur PSG nú tapað þremur leikjum í röð í Meistaradeildinni.

Earps er fyrrum landsliðskona Englands en hætti óvænt að gefa kost á sér skömmu fyrir EM síðasta sumar.

Múlaborgarmálið: Hannes játaði að hluta – Hvað varð um hin málin gegn honum?
