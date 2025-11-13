Solskjær útskýrir af hverju Sancho komst ekki á flug hjá United – Fékk slæma eyrnabólgu

Ole Gunnar Solskjær hefur í fyrsta sinn útskýrt hvers vegna hann náði aldrei að vinna vel með Jadon Sancho á sínum tíma hjá Manchester United.
Sancho var einn eftirsóttasti leikmaðurinn á óskalista Norðmannsins, sem fékk loks Englendinginn fyrir 73 milljónir punda sumarið 2021.
Sancho hafði þá staðið sig frábærlega með Borussia Dortmund eftir að hafa yfirgefið Manchester City fjórum árum áður. Við kaupin lagði Solskjær áherslu á að leikmaðurinn myndi endurspegla bestu hefðir Manchester United.
Raunin varð önnur. Sancho náði aldrei sömu hæðum í rauðu treyjunni og í Þýskalandi, og inn í liðið gekk honum hægt. Þegar Solskjær var svo látinn fara og Erik ten Hag tók við fór hlutirnir versnandi; Sancho var settur algjörlega út í kuldann í ágúst 2023.
Síðan þá hefur hann verið á lánssamningum hjá Dortmund, Chelsea og nú Aston Villa, en hvergi náð að festa sig í sessi.
Í viðtali við The Overlap sagði Solskjær að Sancho hafi orðið fyrir óheppilegum bakslögum strax í byrjun.
„Hann fór í frí áður en hann kom og fékk alvarlega eyrnabólgu. Hann lá inni á sjúkrahúsi og gat varla æft fyrstu tíu dagana,“ sagði Solskjær.
„Ég fékk aldrei raunverulega tækifæri til að spila með honum, þegar hann fann loks taktinn var ég á leið út.“