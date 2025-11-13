Opnar sig um alvarlegan alkóhólisma – Mætti reglulega fullur til vinnu

Cicinho, fyrrum hægri bakvörður Real Madrid og brasilíska landsliðsins, hefur opinberað alvarlegan baráttuvið alkóhólisma á ferlinum og viðurkennir að hafa mætt drukkinn á æfingar hjá spænska risanum.
Cicinho, sem er nú 45 ára, spilaði í 18 mánuði með Real Madrid áður en hann gekk til liðs við Roma sumarið 2007. Hann á 15 landsleiki fyrir Brasilíu og eitt landsliðsmark, en segir að tímabil hans í Madríd hafi verið þungbært utan vallar.
Í viðtali við brasilíska þáttinn Ressaca hjá EPTV lýsti hann því hvernig áfengisvandi hans fór úr böndum á þeim tíma.
„Ef þeir spyrja mig hvort ég hafi nokkurn tímann mætt drukkinn á æfingu hjá Real Madrid, já, ég gerði það,“ sagði hann.
„Ég drakk kaffi til að reyna að fela andadráttin og úðaði á mig ilmvatni. Í þessari atvinnu, sem atvinnumaður í fótbolta, var þetta auðvelt. Ég þurfti ekki einu sinni peninga til að fá mér að drekka.“
Cicinho segir að vandinn eigi rætur að rekja til unglingsáranna.
„Ég var 13 ára þegar ég drakk áfengi í fyrsta sinn og ég hætti aldrei,“ sagði hann.
„Ég ólst upp í sveit og um helgar hittumst við vinirnir, fórum á torgin og á skemmtistaði.“
Hann lék 32 leiki fyrir Real Madrid áður en hann yfirgaf félagið.