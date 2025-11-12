Yfirmaður dómaramála kveður upp stóra dóm yfir Van Dijk markinu

Yfirmaður dómaramála í ensku úrvalsdeildinni, Howard Webb, hefur tekið upp varnarstöðu og varið ákvörðunina um að dæma mark Virgil van Dijk af í 3-0 tapi Liverpool gegn Manchester City á sunnudag.
Van Dijk virtist hafa jafnað leikinn með skalla í 38. mínútu, en markið var dæmt af eftir VAR-skoðun. Niðurstaðan var sú að Andy Robertson, sem laut sér undir boltann, hefði verið í rangstöðu og truflað Gianluigi Donnarumma, markvörð City.
Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, kallaði ákvörðunina skýra og augljósa villu, og félagið óskaði eftir skýringum frá PGMOL, dómarasamtökunum sem Webb stýrir.
Webb svaraði gagnrýninni í þættinum Match Officials Mic’d Up og sagði ákvörðunina ekki ranga. Hann útskýrði að ákvörðunin hefði verið háð mati á því hvort Robertson hefði haft áhrif á markvörðinn.
„Robertson var í miðju markteigsins, þremur metrum frá markinu, þegar boltinn fór yfir hann. Hann gerði greinilega hreyfingu til að beygja sig, og dómararnir þurftu að meta hvort sú hreyfing truflaði Donnarumma,“ sagði Webb.
„Þeir töldu að það hefði gerst og þess vegna var markið réttilega dæmt af.“