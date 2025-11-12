Vissi að ferilinn væri á enda þegar hann ræddi um Tony Adams við samherja sinn

Frank Lampard viðurkennir að hann hafi ákveðið að leggja landsliðsskóna á hilluna eftir samtal við leikmann Manchester United.
Goðsögn Chelsea og Englands ákvað að hætta sem atvinnumaður árið 2016 eftir farsælan feril hjá New York City. Lampard, sem á 109 landsleiki að baki og er markahæsti miðjumaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar með 174 mörk, vann 13 titla með Chelsea – þar á meðal fimm Englandsmeistaratitla og Meistaradeildina 2012.
Eftir að hafa þjálfað Derby, Chelsea og Everton stýrir hann nú Coventry sem situr á toppi Championship-deildarinnar.
Í viðtali við The Independent rifjaði Lampard upp ástæðu þess að hann ákvað að hætta með landsliðinu. Hún átti rætur í samtali við Luke Shaw, varnarmann Manchester United.
„Ég var að tala við Luke Shaw og nefndi Tony Adams,“ sagði Lampard.
„Hann leit á mig og spurði: ‘Hver er það?’ Ég hélt að hann væri að grínast, en hann vissi það virkilega ekki. Þá áttaði ég mig á því að ég væri orðinn gamall og að það væri kominn tími til að hætta.“
Lampard hló að atvikinu en viðurkennir að það hafi verið augnablik sem staðfesti að ferlinum væri að ljúka.