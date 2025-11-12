Virtur blaðamaður varpar sprengju um Guardiola

Paul Hirst, virtur blaðamaður The Times segir að Pep Guardiola gæti verið á förum frá Manchester City eftir tímabilið.
Ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun, en talið er að Guardiola telji það rökréttan tímapunkt til að kveðja City eftir áratug við stjórnvölinn, þar sem hann hefur unnið allt sem hægt er að vinna og suma titla margoft.
Guardiola framlengdi samning sinn við City á erfiðu tímabili í fyrra og gildir hann út næstu leiktíð. Það gæti þó verið að hann kveðji Manchester fyrr.
City hefur tekið vel við sér undanfarið og er aðeins fjórum stigum á eftir toppliði Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.