Miðvikudagur 12.nóvember 2025

Sást í fyrsta sinn í marga mánuði – Bíður niðurstöðu um hvort hann hafi fallið á lyfjaprófi

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

Segir FH ekki hafa haft efni á því að kaupa Dag Fjeldsted – Snýr aftur til Breiðabliks

Miðvikudaginn 12. nóvember 2025 11:31

Mynd: Breiðablik

Dagur Örn Fjeldsted kantmaður Breiðabliks snýr aftur til félagsins eftir lán hjá FH í sumar, hann var í nokkuð stóru hlutverki í Kaplakrika.

Fjallað var um málið í Þungavigtinni en Kristján Óli Sigurðsson fósturfaðir hans sagði frá þessu.

Þar kom fram að FH hefði getað keypt Dag fyrir ákveðna upphæð en ekki haft efni á því á þessu augnabliki.

„Nei þeir kaupa hann ekki, samningurinn rann út um mánaðamótin. Þeir gátu keypt hann fyrir 1. nóvember,“ sagði Kristján Óli í Þungavigtinni.

Kristján segir að FH hafi ekki getað borgað þessa upphæð sem samið var um þegar lánið fór í gegn.

„Þeir hafa ekki efni á því. Það var X tala sem þeir þurftu að borga sem þeir gátu ekki borgað núna.“

