Sást í fyrsta sinn í marga mánuði – Bíður niðurstöðu um hvort hann hafi fallið á lyfjaprófi

Mykhailo Mudryk hefur sést opinberlega í fyrsta sinn í marga mánuði, en leikmaður Chelsea birtist nú með nýtt útlit og vinnur að kvikmyndaverkefni í heimalandi sínu, Úkraínu.
Hinn 24 ára kantmaður gekk til liðs við Chelsea í janúar 2023 fyrir 88 milljónir punda, en hefur ekki spilað síðan 28. nóvember í fyrra. Hann hefur verið óleikfær vegna gruns um brot á lyfjareglum, og samkvæmt Daily Mail Sport staðfestu heimildir í Úkraínu að efnið sem fannst sé meldóníum.
Mudryk hefur haldið sig til hlés frá fjölmiðlum, neitað sök og aðeins birt dularfullar færslur á samfélagsmiðlum. Á þriðjudag sást hann þó á ný, klæddur í Chelsea-buxur, þegar hann tók þátt í kvikmyndaverkefni um Shakhtar Donetsk og stríðið í Úkraínu, ásamt knattspyrnustjóranum Igor Jovicevic.
Mudryk bíður nú niðurstöðu úr B-sýni sem staðfestir hvort upphaflega niðurstaðan hafi verið rétt. Ef brot verður staðfest gæti hann átt yfir höfði sér langt bann, líkt og Paul Pogba sem fékk upphaflega fjögurra ára bann sem síðar var stytt í 18 mánuði.
Forseti WADA, Witold Banka, staðfesti á mánudag að stofnunin bíði úrskurðar en geti áfrýjað ef dómurinn teljist of vægur eða of harður.