fbpx
Miðvikudagur 12.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ten Hag hafnaði stóru starfi

90 Mínútur

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

433
433Sport

Landsliðsþjálfari Spánar furðar sig á vinnubrögðum Barcleona með Yamal

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 12. nóvember 2025 07:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Landsliðsþjálfari Spánar, Luis de la Fuente, hefur tjáð sig um þá óvenjulegu stöðu sem uppi er varðandi Lamine Yamal og læknismeðferð sem Barcelona lét framkvæma án þess að upplýsa spænska landsliðið.

Yamal, 18 ára, gekkst nýverið undir svokallaða „radiofrequency“ meðferð vegna viðvarandi náravandamála. Barcelona og leikmaðurinn upplýstu þó ekki læknateymi spænska landsliðsins um aðgerðina.

Yamal var valinn í landsliðshópinn 7. nóvember fyrir leiki gegn Georgíu og Tyrklandi, en var síðan sendur heim þremur dögum síðar, þegar komið var í ljós að meðferðin hafði átt sér stað sama dag og æfingar landsliðsins hófust.

Samkvæmt Mundo Deportivo fékk spænska landsliðið aðeins upplýsingar um aðgerðina seint um kvöld, klukkan 22:40.

„Þetta virðist mér ekki mjög eðlilegt,“ sagði De la Fuente í viðtali við RNE. „Ég hef aldrei upplifað sambærilega stöðu. Þetta er eitthvað sem gerist utan umsjónar landsliðsins og við verðum að sætta okkur við það.“

Hann bætti við að hann hafi orðið jafn hissa og allir aðrir: „Í heilbrigðismálum þarf alltaf gegnsæi. Þegar engar upplýsingar berast er maður undrandi.“

Spænska knattspyrnusambandið lýsti aðgerðinni sem furðulegri og að sambandið. hefði orðið fyrir „miklum vonbrigðum“ með samskiptaleysi Barcelona.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Landsliðsþjálfari Spánar furðar sig á vinnubrögðum Barcleona með Yamal
433Sport
Fyrir 29 mínútum
Ten Hag hafnaði stóru starfi
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Brotist inn á meðan hann var heima með börnin sín
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Nefnir þrjá leikmenn sem hafa hjálpað til við að rétta við gengi United
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Tyrkirnir hafa áhuga á ólátabelg Tottenham
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Steven Gerrard á blaði fyrir áhugavert starf sem var að losna
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Voru að taka upp myndband af sér í sleik þegar þetta gerðist – Voru agndofa yfir því hver var mættur á svæðið
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Dua Lipa lék tveimur skjöldum í Argentínu um helgina

Mest lesið

Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Höfðu betur gegn landeigandanum – Fá að búa áfram í orlofshúsinu og hafa það á lóðinni
Engar Robin klementínur í verslanir fyrir þessi jól
Vilhjálmur eftir frétt RÚV í gærkvöldi – „Tími til kominn að segja stopp. Heimilin á Íslandi hafa fengið nóg“
Helgi Magnús lætur allt flakka – „Fyrirgefðu frönskuna mína“

Nýlegt

Hrottaleg saga ungs pars skekur Texas- „Við leggjum af stað í dögun“
Auðmaðurinn Jóhann búinn að fá nóg af skattheimtu ríkisins – „Ég er korter frá því að flytja héðan“
Varð vitni að ömurlegu atviki í Bónus og kennir móðurinni um: „Drengurinn gekk brotinn í burtu“
Vikan á Instagram – Ísgæinn klæddi sig í jakkaföt en konan í rauða kjólnum var ekki hrifin
Brendan Rodgers gæti verið að landa stóru starfi á Englandi
Yfir þúsund leikmenn í Tyrklandi settir í bann fyrir veðmálabrot – 27 leikmenn í efstu deild
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Gunnar kallar eftir breytingum í samstarfi skóla og íþrótta á Íslandi – „Ég er að tala um ef Kalli brókar þrjá inni á baði, auðvitað á það ekki að fá viðgangast“
Eiður Aron fylgir Davíði Smára í Njarðvík
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Gunnar kallar eftir breytingum í samstarfi skóla og íþrótta á Íslandi – „Ég er að tala um ef Kalli brókar þrjá inni á baði, auðvitað á það ekki að fá viðgangast“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Eiður Aron fylgir Davíði Smára í Njarðvík

Eiður Aron fylgir Davíði Smára í Njarðvík
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Fljótasti maður sögunnar grátbiður Ferdinand að tala við leikmenn United um þetta
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Kennir leikmönnum Liverpool um erfiða byrjun Florian Wirtz
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Íslenskt teymi í Belfast

Íslenskt teymi í Belfast
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Framherjinn eftirsótti hafnaði gylliboði frá Rússlandi

Framherjinn eftirsótti hafnaði gylliboði frá Rússlandi
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Ósætti á bak við tjöldin – Gæti fengið sparkið fljótlega
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Robertson opnar sig um hugsanleg endalok hjá Liverpool

Robertson opnar sig um hugsanleg endalok hjá Liverpool
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Messi og fjölskylda þrá að flytja aftur til Barcelona
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Gætu losað Sancho fyrr – Áhugi frá hans fyrrum félagi
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Draga sig úr enska landsliðshópnum – Leikmenn Chelsea og Manchester City koma inn

Draga sig úr enska landsliðshópnum – Leikmenn Chelsea og Manchester City koma inn
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Gæti flutt aftur til Birmingham í janúar

Gæti flutt aftur til Birmingham í janúar
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Arsenal biðlar til ensku úrvalsdeildarinnar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Valtý heitt í hamsi og spyr hvort Íslendingar telji sig öðrum fremri – „Maður er búinn að heyra þessa skýringu allt of oft“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Real Madrid setur sig í stellingar þar sem illa gengur að semja við Vinicius

Real Madrid setur sig í stellingar þar sem illa gengur að semja við Vinicius
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Lygilegar sögusagnir um leikmann Barcelona
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Leikmaður Liverpool þáði ekki boðið
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Fyrrum liðsfélagi Carragher lýsir ósætti við hann á samfélagsmiðlum eftir ummæli um helgina
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Kallar fréttirnar af Conte skáldskap

Kallar fréttirnar af Conte skáldskap
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Rooney á því að þetta séu kaup tímabilsins – „Eftir allt sem hann gekk í gegnum“

Rooney á því að þetta séu kaup tímabilsins – „Eftir allt sem hann gekk í gegnum“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Ummæli hans um eiginkonu vinar síns rötuðu upp á yfirborðið – „Ég vissi af þessu“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

McTominay fundaði með yfirmönnunum og bað um leikmann Manchester United

McTominay fundaði með yfirmönnunum og bað um leikmann Manchester United
433Sport
Í gær
Ítalski risinn vill sækja framherjann stæðilega frá London
433Sport
Í gær
Hilmar McShane ráðinn til Vals
433Sport
Í gær

Mikið undir hjá Íslandi í fyrramálið eftir glæstan sigur um helgina

Mikið undir hjá Íslandi í fyrramálið eftir glæstan sigur um helgina
433Sport
Í gær

Mancini að taka að sér áhugavert starf

Mancini að taka að sér áhugavert starf
433Sport
Í gær
Er þetta arftaki Salah á Anfield?
433Sport
Í gær
Staðfesta sorglegt andlát – Var þekkt nafn á svæðinu