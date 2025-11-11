Yfir þúsund leikmenn í Tyrklandi settir í bann fyrir veðmálabrot – 27 leikmenn í efstu deild

Tyrkneska knattspyrnusambandið (TFF) hefur stöðvað leikheimild yfir 1.000 leikmanna í tengslum við umfangsmikla rannsókn á ólöglegum veðmálum.
Samkvæmt yfirlýsingu TFF hafa 1.024 leikmenn verið settir í bann á meðan rannsókn stendur yfir á ásökunum um að þeir hafi lagt veðmál á fótboltaleiki.
Meðal þeirra eru 27 leikmenn úr efstu deild Tyrklands, sem hafa allir verið boðaðir til aganefndar atvinnumannadeildarinnar (PFDK). Besiktas staðfesti í yfirlýsingu að tveir leikmenn félagsins væru meðal þeirra sem rannsakaðir eru, en félagið segir hafa „fulla trú á sakleysi“ þeirra.
Aðgerðin hefur haft veruleg áhrif á keppnishald í landinu. Leikjum í þriðju og fjórðu deild hafa verið frestaðir í að minnsta kosti tvær vikur, en keppt verður áfram í efstu tveimur deildum á meðan rannsókn stendur yfir.
Tyrkneskir fjölmiðlar greina jafnframt frá því að handtökur hafi átt sér stað, þar á meðal eiganda eins félags. Rannsóknin heldur áfram og gætu fleiri ákvarðanir verið framundan.