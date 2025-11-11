fbpx
Þriðjudagur 11.nóvember 2025

Brendan Rodgers gæti verið að landa stóru starfi á Englandi

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

Yfir þúsund leikmenn í Tyrklandi settir í bann fyrir veðmálabrot – 27 leikmenn í efstu deild

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 19:00

Tyrkneska knattspyrnusambandið (TFF) hefur stöðvað leikheimild yfir 1.000 leikmanna í tengslum við umfangsmikla rannsókn á ólöglegum veðmálum.

Samkvæmt yfirlýsingu TFF hafa 1.024 leikmenn verið settir í bann á meðan rannsókn stendur yfir á ásökunum um að þeir hafi lagt veðmál á fótboltaleiki.

Meðal þeirra eru 27 leikmenn úr efstu deild Tyrklands, sem hafa allir verið boðaðir til aga­nefndar atvinnumannadeildarinnar (PFDK). Besiktas staðfesti í yfirlýsingu að tveir leikmenn félagsins væru meðal þeirra sem rannsakaðir eru, en félagið segir hafa „fulla trú á sakleysi“ þeirra.

Aðgerðin hefur haft veruleg áhrif á keppnishald í landinu. Leikjum í þriðju og fjórðu deild hafa verið frestaðir í að minnsta kosti tvær vikur, en keppt verður áfram í efstu tveimur deildum á meðan rannsókn stendur yfir.

Tyrkneskir fjölmiðlar greina jafnframt frá því að handtökur hafi átt sér stað, þar á meðal eiganda eins félags. Rannsóknin heldur áfram og gætu fleiri ákvarðanir verið framundan.

