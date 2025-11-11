Voru að taka upp myndband af sér í sleik þegar þetta gerðist – Voru agndofa yfir því hver var mættur á svæðið

Par á TikTok á stefnumóti í Barcelona varð vitni að óvæntu augnabliki þegar Lionel Messi gekk fram hjá þeim og myndbandið hefur farið á flug á samfélagsmiðlum. Atvikið átti sér stað á sunnudag.
Parið hafði stillt upp síma til að taka upp rómantískt myndband þar sem kærastinn afhenti kærustunni blómvönd. Á meðan upptakan stóð yfir má sjá Messi ganga óvart í bakgrunni, alveg óhindraðan og án þess að margir á svæðinu tæku eftir honum.
Messi var mættur til þess að heimsækja sinn gamla heimavöll Nou Camp sem hefur farið í gegnum miklar endurbætur.
Atvikið átti sér stað á vinsælum göngusvæðum borgarinnar, þar sem Messi dvelur reglulega og á enn heimili, þrátt fyrir að leika nú með Inter Miami í Bandaríkjunum. Þegar parið áttaði sig á því hver fór hjá breyttist rólegt augnablikið í algjöra undrun, og viðbrögð þeirra hafa skemmt netverjum.
Myndbandið hefur fengið hundruð þúsunda áhorfa á TikTok og fjöldi athugasemda þar sem fólk talar um „þú veist að þú ert í Barcelona“ þegar slíkt gerist af tilviljun.
Aðrir bentu á hversu afslappaður Messi virtist vera og hvað hann virðist enn tengdur borginni, sem hann kallaði heimili sitt í yfir 20 ár.
A TikTok couple captured an unforgettable moment during their date in Barcelona…
While the boyfriend was filming and giving his girlfriend a bouquet of flowers, they suddenly spotted none other than Leo Messi strolling by in the background. 😂❤️
— CentreGoals. (@centregoals) November 10, 2025