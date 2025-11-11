fbpx
Þriðjudagur 11.nóvember 2025

Nefnir þrjá leikmenn sem hafa hjálpað til við að rétta við gengi United

Tyrkirnir hafa áhuga á ólátabelg Tottenham

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 21:30

Galatasaray er enn í sambandi við umboðsmenn Yves Bissouma og vonast til að fá miðjumanninn á frjálsri sölu næsta sumar.

Bissouma, sem er samningslaus hjá Tottenham eftir tímabilið, vill þó fyrst ná heilsu og spila aftur með Spurs áður en hann tekur ákvörðun um framtíðina. Hann hefur verið frá vegna ökklameiðsla og er ekki væntanlegur til baka fyrr en á nýju ári.

Tottenham keypti Bissouma frá Brighton fyrir 25 milljónir punda árið 2022 og spilaði hann stórt hlutverk í Evrópudeildarsigri liðsins, þar sem hann var í byrjunarliði í úrslitaleiknum í Bilbao.

Í sumar sýndu bæði Galatasaray og Fenerbahce áhuga, en meiðsli í hné gerðu samningaviðræður ómögulegar.

Samkvæmt enskum blöðum er Galatasaray tilbúið að bjóða þriggja ára samning, og fleiri úrvalsdeildarfélög hafa einnig haft samband.

Bissouma hefur þó verið með agavandamál utan vallar og var útilokaður úr Super League-hópnum vegna agabrota. Hann átti einnig misjafnt tímabil hjá Ange Postecoglou áður en hann vann sér aftur lykilhlutverk í liðinu.

Forgangsatriði hans nú er að ná fullri leikhæfni og spila aftur fyrir Tottenham áður en hann ákveður næstu skref.

