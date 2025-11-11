Steven Gerrard á blaði fyrir áhugavert starf sem var að losna

Middlesbrough hefur hafið leit að nýjum knattspyrnustjóra eftir að Rob Edwards yfirgaf félagið til að taka við Wolves, en félagið hyggst ekki flýta sér í ákvörðuninni.
Samkvæmt enskum fjölmiðlum eru Steven Gerrard, Gary O’Neil og Carlos Coberan hjá Valencia meðal þeirra fyrstu sem hafa verið nefndir í tengslum við starfið.
Stjórnarformaðurinn Steve Gibson og stjórn Boro vilja gefa sér tíma til að velja réttan mann til að halda áfram baráttunni um sæti í úrvalsdeildinni.
Gibson átti fundi um helgina með yfirmanni knattspyrnumála, Kieran Scott, og öðrum lykilstarfsmönnum til að móta framhaldið.
Ensk blöð greina frá því að ráðning verði líklega ekki tilkynnt fyrr en í byrjun næstu viku, þar sem félagið vill fara vandlega yfir alla valkosti áður en ákvörðun er tekin.
Middlesbrough, sem hefur byrjað tímabilið vel í Championship, eru enn ósátt við að þurfa að leyfa Wolves að ræða við Edwards, sem tók aðeins við liðinu í júlí.