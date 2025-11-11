Rooney á því að þetta séu kaup tímabilsins – „Eftir allt sem hann gekk í gegnum“

Knattspyrnugoðsögnin Wayne Rooney segir að fyrirliði Sunderland, Granit Xhaka, sé líklega kaup tímabilsins hingað til í ensku úrvalsdeildinni.
Sunderland hefur byrjað tímabilið frábærlega eftir endurkomu sína í úrvalsdeildina og situr nú í fjórða sæti eftir 11 leiki með 19 stig.
Xhaka, sem kom frá Bayer Leverkusen síðasta sumar fyrir 13 milljónir punda, hefur verið lykilmaður í þessari velgengni. Hann hefur leikið alla mínútur liðsins í deildinni, skorað eitt mark og lagt upp þrjú.
Þessi 33 ára gamli Svisslendingur er með flestar stoðsendingar, flestar snertingar, flestar vel heppnaðar sendingar og fleiri unnar tæklingar en nokkur annar leikmaður Sunderland.
„Þegar hann kom aftur í úrvalsdeildina velti maður fyrir sér hvort hann gæti gert það aftur, sérstaklega með nýliðum. En þetta eru líklega kaup tímabilsins. Hann hefur verið frábær,“ segir Rooney.
Xhaka var áður hjá Arsenal í sjö ár og er vel liðinn hjá félaginu í dag, þó það hafi ekki verið svo alla tíð hans á Emirates.
„Eftir allt sem hann gekk í gegnum hjá Arsenal sýndi hann mikinn karakter. Hann hefur reynslu sem er ómetanleg fyrir þetta unga Sunderland-lið. Hann er eins og föðurímynd á vellinum og mikilvægur tengiliður milli leikmanna og þjálfara,“ segir Rooney enn fremur.