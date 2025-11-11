Ósætti á bak við tjöldin – Gæti fengið sparkið fljótlega

Stjórnarmenn Fulham eru sagðir íhuga framtíð stjórans Marco Silva eftir meintan ágreining bak við tjöldin á Craven Cottage.
Liðið hefur tapað fimm af síðustu sex leikjum í ensku úrvalsdeildinni og situr í 15. sæti. Þykir það ekki ásættanlegur árangur.
Silva er sagður pirraður út í stjórnina fyrir að hafa ekki styrkt liðið nógu vel í sumar. Gengið innan vallar hefur þá ekki verið til að létta andrúmsloftið.
Silva kom Fulham upp í úrvalsdeild 2022 og hefur fengið mikið lof fyrir gengið síðan þá. Nú er hins vegar farið að halla undan fæti og gætu leiðir skilið fljótlega.