Nefnir þrjá leikmenn sem hafa hjálpað til við að rétta við gengi United

Rio Ferdinand hrósaði þremur leikmönnum Manchester United sérstaklega eftir að liðið hefur náð fimm leikjum í röð án taps og lyft sér upp í 7. sæti úrvalsdeildarinnar.
Ferdinand segir að ekki sé hægt að benda á einn lykilmann, heldur hafi nokkrir stigið upp.
„[Matthijs] De Ligt hefur verið besti varnarmaður okkar á tímabilinu,“ sagði hann í hlaðvarpinu Rio Ferdinand Presents.
„Hann bætir jafnvel við mörkum, eins og gegn Tottenham um daginn. Hann pressar vel, er ákveðinn og hreinsar teiginn frábærlega.“
Hann hrósaði einnig Bryan Mbeumo, sem kom frá Brentford í sumar fyrir 65 milljónir punda: „Mbeumo hefur verið frábær. Hann heldur bolta, skorar mikilvæg mörk og skapar færi. Ef hann heldur þessu áfram verður hann einn fullkomnasti kantmaður deildarinnar.“
Síðast nefndi Ferdinand markvörðinn Senne Lammens, sem tók stöðuna af Altay Bayindir og hefur verið í byrjunarliði síðan. Lammens kom frá Royal Antwerp fyrir 21,7 milljónir punda.
„Þú getur ekki talað um mikilvæga leikmenn án þess að nefna markvörðinn,“ sagði Ferdinand.
„Það er engin tilviljun að formið batnaði þegar við fengum markmann sem leikmennirnir treysta.“