Þriðjudagur 11.nóvember 2025

Ósætti á bak við tjöldin – Gæti fengið sparkið fljótlega

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

Messi og fjölskylda þrá að flytja aftur til Barcelona

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 14:30

Lionel Messi og fjölskylda hans vilja flytja aftur til Barcelona í framtíðinni.

Messi neyddist til að fara frá Barcelona vegna fjárhagsvandræða félagsins sumarið 2021 og hélt til Paris Saint-Germain. Hann er hjá Inter Miami í Bandaríkjunum í dag.

„Mig langar að fara aftur þangað. Við söknum Barcelona mikið. Við eiginkonan og börnin tölum mikið um Barcelona og um það að búa þar á ný,“ segir Messi.

„Við eigum enn húsið okkar þar, markmiðið er að flytja aftur til Barcelona.“

Það vakti athygli þegar Messi heimsótti endurbættan heimavöll Barcelona á dögunum. Lét hann lítið fyrir sér fara.

Messi heimsótti heimavöll Barcelona í skjóli nætur – „Í gærkvöldi sneri ég aftur á stað sem ég sakna af öllu hjarta"

