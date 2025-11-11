Messi og fjölskylda þrá að flytja aftur til Barcelona

Lionel Messi og fjölskylda hans vilja flytja aftur til Barcelona í framtíðinni.
Messi neyddist til að fara frá Barcelona vegna fjárhagsvandræða félagsins sumarið 2021 og hélt til Paris Saint-Germain. Hann er hjá Inter Miami í Bandaríkjunum í dag.
„Mig langar að fara aftur þangað. Við söknum Barcelona mikið. Við eiginkonan og börnin tölum mikið um Barcelona og um það að búa þar á ný,“ segir Messi.
„Við eigum enn húsið okkar þar, markmiðið er að flytja aftur til Barcelona.“
Það vakti athygli þegar Messi heimsótti endurbættan heimavöll Barcelona á dögunum. Lét hann lítið fyrir sér fara.
