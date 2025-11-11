Leikmaður Liverpool þáði ekki boðið

Federico Chiesa, leikmaður Liverpool, hefur hafnað boði um að vera hluti af ítalska landsliðinu fyrir komandi leiki í undankeppni HM gegn Moldóvu og Noregi. Þetta staðfesti landsliðsþjálfarinn Gennaro Gattuso á fréttamannafundi.
Chiesa kom inn á sem varamaður á 83. mínútu í 3–0 tapi Liverpool gegn Manchester City á sunnudag, en hann hefur aðeins komið inn af bekknum í þeim átta leikjum sem hann hefur spilað á leiktíðinni.
Þrátt fyrir takmarkaðan spiltíma vildi Gattuso kalla hann inn í hópinn, en leikmaðurinn sagði takk, en nei takk.
„Við verðum að virða ákvarðanir hvers og eins. Ég veit hvað hann sagði mér og ég verð að virða það. Ég get ekki sagt meira,“ sagði Gattuso.
Ástæða ákvörðunar Chiesa er óljós, en hann hefur ekki leikið fyrir Ítalíu síðan í október 2024.