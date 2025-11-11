Kennir leikmönnum Liverpool um erfiða byrjun Florian Wirtz

Landsliðsþjálfari Þýskalands, Julian Nagelsmann, telur að erfið byrjun Florian Wirtz hjá Liverpool sé ekki eingöngu á ábyrgð leikmannsins, heldur einnig vegna stöðunnar sem ríkir hjá félaginu.
Wirtz kom til Liverpool í sumar frá Bayer Leverkusen fyrir 116 milljónir punda, en hefur ekki skorað né lagt upp í 11 deildarleikjum og hefur fengið talsverða gagnrýni, sérstaklega eftir 3-0 tap gegn Manchester City.
Nagelsmann sagði á blaðamannafundi að Liverpool sé ekki jafn stöðugt og á síðasta tímabili. „Heildarstadan hjá félaginu hjálpar honum ekki. Það er miklu erfiðara að koma inn í liðið núna,“ sagði hann.
„Gegn City var Liverpool verra liðið yfir 90 mínútur, þannig að það er líka erfitt fyrir Flo að hafa mikil áhrif.“
Hann hvatti til þolinmæði og benti á að samherjar Wirtz þurfi einnig að nýta þau færi sem hann skapar. „Við vitum hvað hann getur. Það er eðlilegt að ungir leikmenn fari í gegnum erfiðar lotur. Við þurfum að styðja hann og hjálpa honum að hreinsa hugann. Og kannski gæti Liverpool hjálpað til með því að skora úr færunum sem hann býr til,“ sagði Nagelsmann.