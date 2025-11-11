Kallar fréttirnar af Conte skáldskap

Eigandi Napoli, Aurelio De Laurentiis, hefur vísað á bug fregnum þess efnis að Antonio Conte sé við það að segja upp störfum sem stjóri liðsins.
Undanfarnar vikur hafa fjórir þjálfarar misst eða yfirgefið störf sín í Serie A. Ýmsar sögur fóru á kreik um að Conte gæti verið næstur í kjölfar þess að Napoli hefur dottið niður í fjórða sæti deildarinnar og átt í erfiðleikum í Meistaradeildinni.
Napoli hefur aðeins unnið einn af síðustu fjórum leikjum sínum í Evrópu og tapað fjórum stigum í deildinni í síðustu tveimur leikjum.
„Ég hef séð þennan skáldskap um afsögn Conte,“ skrifar De Laurentiis á X.
„Það hefur alltaf ríkt sérstakt samband milli mín og Conte. Ég er stoltur af því að hafa mann eins og hann við hlið mér og Napoli. Hann fórnar hverri sekúndu af lífi sínu fyrir sitt starf.“