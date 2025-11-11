Gunnar kallar eftir breytingum í samstarfi skóla og íþrótta á Íslandi – „Ég er að tala um ef Kalli brókar þrjá inni á baði, auðvitað á það ekki að fá viðgangast“

Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður á RÚV og yngri flokka þjálfari kallar eftir því að skólastarf og íþróttastarf vinni betur saman. Hann telur að þeir einstaklingar sem haga sér illa í grunnskóla eigi ekki að fá að komast upp með slíkt.
Gunnar var til viðtal í hlaðvarpinu Dr. Football þar sem rætt var um yngri flokka starf í fótbolta.
Talið barst að þjálfurum og hvað er hægt að gera betur. „Þjálfarar voru þeir sem maður leit upp til, mér finnst því synd hversu illa skólastarf vinnur með íþróttastarf. Þarna þarf að rífa í handbremsu,“ sagði Gunnar í Dr. Football.
Hann segir að skólar eigi að vera í betra samstarfi við fótboltann, þannig sé hægt að taka á slæmri hegðun í skólanum.
„Ef þú ert strákur eða stelpa í A-liði, þú ert ítrekað að standa þig illa í skóla og kemur illa fram við samnemendur þína. Þú ert svo alltaf eins og engill á fótboltaæfingu, það verða að vera afleiðingar af því að þú ert ekki sama persónan í skólanum. Skóli og íþróttir, ef við tökum svefn í burtu eru þetta 80 prósent af því sem krakkar gera.“
„Ef þú kemur ekki nógu vel fram í skóla, þá á það að bitna á þér í íþróttastarfi. Alveg 100 prósent, þarna gætu skólar og íþróttafélög unnið saman að bættri niðurstöðu fyrir báða aðila.“
Gunnar segir þetta ekki snúast um það að einstaklingur sé slakur námsmaður, heldur að hann leggi sig fram og komi vel fram við fólk.
„Þetta snýst um að leggja sig fram og koma vel fram, ég er ekki að biðja um einkunnir úr prófum. Ég er bara að tala um ef Kalli brókar þrjá inni á baði, auðvitað á það ekki að fá viðgangast. Svo kemur hann á æfingu og allir klappa fyrir Kalla.“
„Ef einstaklingur er lélegur námsmaður, ef hann er bara það og þannig er það bara. Ef hann er líka með dónaskap við samnemendur, við kennara og annað slíkt. Að íþróttastarfið fái að vita það, þetta getur verið vikulegur tölvupóstur eða símtal. Að ekki sé verið að verðlauna þessa hegðun þegar komið er á íþróttasvæðið, krakkar vita að ef þetta bitnar á þeim íþróttalega, að þá hætta þeir þessu.“