Gætu losað Sancho fyrr – Áhugi frá hans fyrrum félagi

Borussia Dortmund skoðar möguleikann á að fá Jadon Sancho aftur til félagsins í janúar. Þýska blaðið Bild segir frá.
Sancho er á láni hjá Aston Villa frá Manchester United en hefur átt erfitt uppdráttar. Englendingurinn lék á láni hjá Chelsea síðasta tímabili og stóð sig ágætlega en hefur ekki tekist að fylgja því eftir.
Dortmund fylgist náið með stöðu Sancho, sem sló í gegn hjá félaginu áður en hann fór til United árið 2021.
Ljóst er að Sancho á enga framtíð hjá United og gæti þá hreinlega farið svo að hann fari fyrr frá Villa en stóð til upphaflega.