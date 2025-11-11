fbpx
Þriðjudagur 11.nóvember 2025

Fyrrum liðsfélagi Carragher lýsir ósætti við hann á samfélagsmiðlum eftir ummæli um helgina

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 10:00

Getty Images

Fyrrverandi varnarmaður Liverpool, Djimi Traore, hefur tekið upp hanskann fyrir Ibrahima Konate eftir að Jamie Carragher gagnrýndi Frakkann í kjölfar 3–0 taps Liverpool gegn Manchester City á sunnudag.

Carragher, sem nú starfar sem sérfræðingur hjá Sky Sports, tók Konate sérstaklega fyrir eftir fyrsta mark leiksins, þar sem Erling Haaland skoraði með skalla. Hann sagði varnarmanninn hafa verið í miklum vandræðum og að of oft væri við hann að sakast almennt þegar Liverpool fengi á sig mörk.

„Ég skil ekki hvað hann er að reyna að gera. Hann hoppar varla og reynir að flikka boltanum í stað þess að hreinsa hann. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hann bregst svona,“ sagði Carragher meðal annars.

Traore, sem lék með Carragher í sjö ár hjá Liverpool, brást við gagnrýninni á samfélagsmiðlum og tók fram að vandamálið væri ekki bundið við einn leikmann.

„Kæri vinur minn Carragher. Yfirleitt er ég sammála þér, en að þessu sinni er ég ósammála því að þú takir sérstaklega eftir frammistöðu Ibou Konate. Hann hefur verið einn besti miðvörður deildarinnar undanfarin ár. Allt liðið hefur verið að spila undir getu á þessari leiktíð,“ skrifaði hann á X.

Liverpool hefur nú tapað fimm deildarleikjum á tímabilinu og er átta stigum á eftir toppliði Arsenal. Nýir leikmenn liðsins hafa ekki náð að festa sig í sessi og lykilmenn, þar á meðal Konate, hafa átt erfitt uppdráttar.

