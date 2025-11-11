Fljótasti maður sögunnar grátbiður Ferdinand að tala við leikmenn United um þetta

Usain Bolt, einn frægasti stuðningsmaður Manchester United, bað Rio Ferdinand um að „tala við liðið“ eftir 2-2 jafntefli gegn Tottenham um helgina.
Bolt fylgdist með leiknum á Tottenham Hotspur Stadium þar sem United missti niður forystu á lokamínútunum. Bryan Mbeumo kom United yfir, áður en Tottenham sneri leiknum með tveimur mörkum á fimm mínútum. Matthijs de Ligt bjargaði þó stigi með marki í uppbótartíma.
Í hljóðskilaboðum sem Ferdinand las upp í hlaðvarpi sínu sáust vonbrigði Bolt greinilega. „Eitt stærsta vandamál okkar er að við bjóðum liðum að setja á okkur pressu,“ sagði hann.
„Við erum alltaf að hlaupa aftur. Við bjóðum pressunni inn sjálfir.“
Bolt hélt áfram og bað Ferdinand að miðla ráðum sínum til liðsins: „Vinsamlegast, ég bið þig. Þú ert einn besti varnarmaður sem United hefur átt. Segðu þeim að gefa boltann hraðar. Þeir kunna ekki að verjast einn á einn. Luke Shaw er sá eini sem virðist skilja það.“
Bolt bætti við: „Segðu þeim að stíga upp, þrýsta og hreyfa línuna. Þetta er að gera mig brjálaðan.“