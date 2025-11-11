Dua Lipa lék tveimur skjöldum í Argentínu um helgina

Dua Lipa vakti mikla athygli í Buenos Aires um helgina þegar hún mætti á eitt eldfimasta knattspyrnuleik í heimi, Boca Juniors gegn River Plate, eftir að hafa haldið tvenna uppselda tónleika á Estadio Monumental.
Söngkonan, sem er á „Radical Optimism“ heimsferð sinni, ákvað að nýta frídaginn til að upplifa argentínska stemningu á La Bombonera þar sem Boca vann 2-0 með mörkum Exequiel Zeballos og Miguel Merentiel.
Dua Lipa hélt sér hlutlausri í stúkunni og klæddist treyju argentínska landsliðsins, hvítri, blárri og svartri.
Síðar virtist hún þó halla sér nær Boca þegar hún hitti goðsögn félagsins, Juan Román Riquelme. Boca deildi mynd af þeim saman þar sem Riquelme afhendir henni heimaliðstreyju með nafni hennar og númerinu 10. „Mér líkar svo vel við orku fólksins hér,“ átti hún að hafa sagt samkvæmt færslu félagsins.
River Plate lét þó ekki sitt eftir liggja og deildi einnig mynd af Dua brosandi með búning félagsins. Þar með virðist stjarnan hafa „skipt liðum“ og haldið frið milli stuðningsmanna.