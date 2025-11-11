Draga sig úr enska landsliðshópnum – Leikmenn Chelsea og Manchester City koma inn

Anthony Gordon og Nick Pope hafa dregið sig úr enska landsliðinu fyrir leikina gegn Serbíu og Albaníu í undankeppni HM.
Gordon, sem glímir við meiðsli á mjöðm, missti af leik Newcastle gegn Brentford, en Pope þurfti að yfirgefa völlinn í seinni hálfleik eftir höfuðhögg.
Eddie Howe gaf til kynna eftir leik að leikmennirnir myndu ekki spila með landsliðinu og enska knattspyrnusambandið staðfestir nú að þeir geti ekki verið með.
Trevoh Chalobah hjá Chelsea og James Trafford, varamarkvörður Manchester City, hafa verið kallaðir inn í hópinn.
Þess má geta að England hefur þegar tryggt sér efta sæti undanriðils síns og liðið því komið á HM vestan hafs næsta sumar.