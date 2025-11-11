Brendan Rodgers gæti verið að landa stóru starfi á Englandi

Brendan Rodgers sagði starfi sínu lausu hjá Celtic fyrir rúmum tveimur vikum og olli þar með miklu uppnámi í skoska boltanum. Rodgers, 52 ára, yfirgaf félagið í annað sinn í miðjum átökum við stjórnina um leikmannamál og á sama tíma sem óánægja stuðningsmanna jókst.
Celtic hafði þá nýlega tapað 3-1 fyrir Hearts og var komið átta stigum á eftir í toppbaráttunni, auk þess að hafa dottið út úr Meistaradeildinni gegn óþekktu liði Kairat Almaty í undankeppni.
Martin O’Neill tók við tímabundið og leit stendur enn yfir að finna varanlegan stjóra, þar sem Wilfried Nancy hjá Columbus Crew er talinn líklegastur.
Á meðan hefur Rodgers þegar verið orðaður við störf í Englandi. Strax daginn eftir að hann yfirgaf Celtic var hann sagður í kjörstöðu til að taka við Wolves, en félagið er nú á leiðinni að ráða Rob Edwards í staðinn.
Næsta mögulega verkefni gæti hins vegar verið hjá Leeds United. Þjálfari liðsins, Daniel Farke, er undir mikilli pressu þar sem Leeds, nýkomið upp í úrvalsdeildina, situr í 16. sæti og aðeins einu stigi frá fallsæti.
Eigendur félagsins, 49ers Enterprises, gætu brátt þurft að taka ákvörðun og Rodgers er þegar farinn að koma sterklega inn í umræðuna.