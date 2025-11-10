Van Dijk með skilaboð til leikmanna Liverpool

Fyrirliði Liverpool, Virgil van Dijk, segir að ekki megi gleyma 3-0 tapinu gegn Manchester City á sunnudag, heldur verði það að vera hvatning til að bæta leik liðsins.
Liverpool situr nú í 8. sæti úrvalsdeildarinnar, átta stigum á eftir toppliði Arsenal, þegar liðið fer inn í landsleikjahléið.
Van Dijk sagði eftir leikinn að frammistaðan á Etihad hafi einfaldlega ekki verið nægilega góð. „Þú gleymir ekki úrslitum eins og þessum,“ sagði hann.
„Ef þú gleymir þeim, þá verðurðu ekki betri. Við getum ekki bara hugsað um það sem gengur vel. Við verðum að skoða hvað fór úrskeiðis og hvernig við getum lagað það.“
Hann bætti við að leikmennirnir verði að axla ábyrgð. „Ég geri það alla vega. Hvað hefðum við getað gert betur? Við verðum að taka það með okkur inn í næstu leiki.“
Næstu umferðir gætu gefið Liverpool tækifæri til að rétta kúrsinn, þar sem liðið mætir sjö liðum í neðri hluta töflunnar í næstu níu deildarleikjum. Ef liðið nær stöðugleika gæti það enn átt möguleika á góðu tímabili.