Staðfesta sorglegt andlát – Var þekkt nafn á svæðinu

Leik Ceuta og Almeria í spænsku B-deildinni í gær var hætt eftir að áhorfandi hneig niður í stúkunni. Hann lést síðar eftir komu á sjúkrahús.
18 mínútur voru liðnar af leiknum þegar maðurinn hneig til jarðar. Sjúkraliðar voru flótir á vettvang og veittu fyrstu hjálp í um tíu mínútur.
Maðurinn var fluttur af velli á börum og á sjúkrahús, en síðar var staðfest að hann væri látinn. Spænskir fjölmiðlar greina frá því að hinn látni hafi verið Manolo Carreto, fyrrverandi lögreglustjóri á svæðinu.
Leikurinn hélt áfram um stund en í hálfleik tóku dómarar og fulltrúar félaganna ákvörðun um að stöðva leikinn endanlega.