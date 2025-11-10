fbpx
Mánudagur 10.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Allt sauð upp úr þegar kærasti hennar kom að honum í rúminu – Segist hafa verið að hjálpa sauðdrukknum manni

90 Mínútur

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

433
433

Einn þekktasti stuðningsmaður Arsenal i kröppum dansi eftir að hafa rifið kjaft – Sjáðu myndbandið

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 10. nóvember 2025 08:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Taiwo Ogunlabi, betur þekktur sem „Ty“ úr AFTV, lenti í ljótri orðaskaki og átökum við öryggisvörð eftir 2-2 jafntefli Arsenal á útivelli gegn Sunderland á laugardag.

Ty, sem er þekktur fyrir bjartsýnar og líflegar skoðanir á Arsenal, virtist æstur í samskiptum við stuðningsmenn Sunderland og var haldið aftur af öryggisverði.

Myndband af atvikinu sýnir öryggisvörð halda um háls og bringusvæði Ty og ýta honum frá stuðningsmönnum heimaliðsins.

AFTV, áður Arsenal Fan TV, hefur verið vinsælt síðan 2013 vegna tilfinningaþrunginna viðbragða stuðningsmanna liðsins á erfiðum tímum félagsins.

Ty hefur lengi verið einn stöðugasti stuðningsmaður Arsenal í umræðunni og er þekktur fyrir að sjá jákvæða punkta jafnvel eftir slakar frammistöður þar á meðal þegar hann kenndi rigningunni um tap gegn Watford.

Arsenal átti erfitt kvöld á Stadium of Light, þar sem nýliðar Sunderland skoruðu tvívegis og jöfnuðu leikinn seint með marki Brian Brobbey.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Einn þekktasti stuðningsmaður Arsenal i kröppum dansi eftir að hafa rifið kjaft – Sjáðu myndbandið
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Allt sauð upp úr þegar kærasti hennar kom að honum í rúminu – Segist hafa verið að hjálpa sauðdrukknum manni
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Keypti hund til að verja heimilið eftir að hafa orðið þjóðþekktur
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Lélegasti þjálfari sögunnar líklega hættur
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Lýsir augnablikinu sem samsæriskenningar fóru á flug og símtöl bárust á Morgunblaðið – „Er svo galið“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Varpar fram kenningu um eldræðu Heimis um Arnar Svein – „Það er allt útpælt sem þessi gæi segir“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Lykilmaður Liverpool sagður nálgast samkomulag við Bayern – Kemur þá frítt næsta sumar
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Vilja bjóða United leikmann í skiptum til að fá Zirkzee

Mest lesið

Lík rússneskra hjóna fundust illa leikin í eyðimörk nærri Dubai – Blóðug hefnd fyrir samviskulaus svik
Hinn 11 ára gamli Pétur er fundinn í Orlando – Móðursystir hans segir það búðarstarfsmanni að þakka
Bandarískur þjálfari fann bestu matvöruna hérlendis
8 hlutir sem Sara hefði viljað vita áður en hún hóf heilsuvegferð sína – „Trúðu mér, ef ég gat þetta þá getur þú það líka“
Nýtt og óvænt vopn gegn moskítóflugum er í þróun

Nýlegt

Rændi 145 milljónum króna af bankareikningi þekkts einstaklings
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
„Manni dettur í hug að hann hafi sjálfur íhugað hver staðan sín væri“
Sárnar það að hafa verið kallaður sæðisgjafi og segist ekki fá að hitta son sinn
8 hlutir sem Sara hefði viljað vita áður en hún hóf heilsuvegferð sína – „Trúðu mér, ef ég gat þetta þá getur þú það líka“
O heldur áfram að raka inn verðlaunum
Augnlæknar nefna það sem þeir myndu aldrei gera: „Nudda augun“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Amorim virðist óttast það versta varðandi Sesko
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Elvar segir þetta undirstrika stórt vandamál Íslands – „Leiðinlegt að tala alltaf um þetta“

Elvar segir þetta undirstrika stórt vandamál Íslands – „Leiðinlegt að tala alltaf um þetta“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Verðlaunaði sig með kínverskum mat
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Stuðningsmenn Tottenham bauluðu á þessa ákvörðun Thomas Frank í gær
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Óttast að Arsenal geti slegið ótrúlegt met

Óttast að Arsenal geti slegið ótrúlegt met
433Sport
Í gær

Rekinn úr starfi í gær

Rekinn úr starfi í gær
433Sport
Í gær
Verður þetta síðasti leikur Ronaldo á ferlinum?
433Sport
Í gær

Real Madrid setur Rice efstan á óskalista sinn – Þetta er verðmiði sem Arsenal er sagt tilbúið að skoða

Real Madrid setur Rice efstan á óskalista sinn – Þetta er verðmiði sem Arsenal er sagt tilbúið að skoða
433Sport
Í gær
Veit ekki hvort hann verði endalaust hjá Newcastle
433Sport
Í gær
Margt sem bendir til þess að landsliðið sé á réttri leið – „Það er oft þannig með lið sem eru að verða góð“
433Sport
Í gær

Guardiola telur sig ekki geta endurtekið þetta – „Auðvitað veit ég það, þetta eru brjálaðar tölur“

Guardiola telur sig ekki geta endurtekið þetta – „Auðvitað veit ég það, þetta eru brjálaðar tölur“
433Sport
Í gær

Fær veglega launahækkun nokkrum mánuðum eftir að hafa fengið mikla hækkun

Fær veglega launahækkun nokkrum mánuðum eftir að hafa fengið mikla hækkun
433Sport
Í gær
Tuchel telur að Foden og Bellingham geti ekki byrjað leiki saman
433Sport
Í gær
Allt á suðupunkti á bak við tjöldin á Íslandi – „Vinur minn talaði við mig. Þá fór ég að pæla“
433Sport
Í gær

Samherji Stefáns Teits fær þungan dóm fyrir kynþáttaníð

Samherji Stefáns Teits fær þungan dóm fyrir kynþáttaníð
433Sport
Í gær
Faðir Florian Wirtz ræðir mjög erfiða byrjun hans á Englandi
433Sport
Í gær
Sekur í sex af tólf ákæruliðum um niðrandi ummæli á netinu – Verður dæmdur í desember
433Sport
Í gær
Er þessi íslenska hefð að aftra okkur? – „Ef það hefði verið sagt við okkur fyrir einhverjum árum hefði fólki fundist það hljóma furðulega“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Brynjar Björn til starfa í Breiðholti

Brynjar Björn til starfa í Breiðholti
433Sport
Fyrir 2 dögum

Blaðamaður Morgunblaðsins lýsir ósætti við að horft sé framhjá Gylfa – Bent á fyrri ummæli Arnars í ljósi fjarveru hans

Blaðamaður Morgunblaðsins lýsir ósætti við að horft sé framhjá Gylfa – Bent á fyrri ummæli Arnars í ljósi fjarveru hans
433Sport
Fyrir 2 dögum
Tvenna hjá Manchester United
433Sport
Fyrir 2 dögum

Fyrrum stjarna Arsenal og Liverpool opnar sig – „Það var erfitt og ég vil ekki fara í gegnum það aftur“

Fyrrum stjarna Arsenal og Liverpool opnar sig – „Það var erfitt og ég vil ekki fara í gegnum það aftur“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Leikmaður Arsenal ekki að spila nóg til að komast í landsliðið
433Sport
Fyrir 2 dögum
Mynd: Hátt settur maður í bobba – „Hvað viltu fá fyrir að sofa hjá?“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Darwin Nunez strax aftur til Englands?

Darwin Nunez strax aftur til Englands?
433Sport
Fyrir 2 dögum

Arteta vildi ekkert segja um hvort Gyökeres spili um helgina

Arteta vildi ekkert segja um hvort Gyökeres spili um helgina
433Sport
Fyrir 2 dögum
Brynjar Björn tekur við Leikni
433Sport
Fyrir 2 dögum
Vonarstjarna Chelsea kvartar undan kulda í London – Stjórinn varar hann við því sem er á leiðinni