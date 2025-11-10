Einn þekktasti stuðningsmaður Arsenal i kröppum dansi eftir að hafa rifið kjaft – Sjáðu myndbandið

Taiwo Ogunlabi, betur þekktur sem „Ty“ úr AFTV, lenti í ljótri orðaskaki og átökum við öryggisvörð eftir 2-2 jafntefli Arsenal á útivelli gegn Sunderland á laugardag.
Ty, sem er þekktur fyrir bjartsýnar og líflegar skoðanir á Arsenal, virtist æstur í samskiptum við stuðningsmenn Sunderland og var haldið aftur af öryggisverði.
Myndband af atvikinu sýnir öryggisvörð halda um háls og bringusvæði Ty og ýta honum frá stuðningsmönnum heimaliðsins.
Best thing I’ve seen all season pic.twitter.com/W3doUaNm2h
— Charlie (@_charliepow) November 8, 2025
AFTV, áður Arsenal Fan TV, hefur verið vinsælt síðan 2013 vegna tilfinningaþrunginna viðbragða stuðningsmanna liðsins á erfiðum tímum félagsins.
Ty hefur lengi verið einn stöðugasti stuðningsmaður Arsenal í umræðunni og er þekktur fyrir að sjá jákvæða punkta jafnvel eftir slakar frammistöður þar á meðal þegar hann kenndi rigningunni um tap gegn Watford.
Arsenal átti erfitt kvöld á Stadium of Light, þar sem nýliðar Sunderland skoruðu tvívegis og jöfnuðu leikinn seint með marki Brian Brobbey.