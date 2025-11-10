Borga tæpar 500 milljónir til að fá nýja stjórann

Rob Edwards verður staðfestur sem nýr knattspyrnustjóri Wolves eftir að hafa samþykkt þriggja og hálfs árs samning við félagið.
Wolves náði samkomulagi við Middlesbrough á laugardag um bótaupphæð upp á rúmlega 3 milljónir punda, aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Edwards var tekinn frá því að stýra Boro í leik gegn Birmingham City.
Middlesbrough hafnaði upphaflega tilboði Wolves og sakaði félagið um að brjóta reglur úrvalsdeildarinnar, en Edwards lét í ljós að hann vildi ræða við Wolves, félag sem hann hefur áður bæði spilað og þjálfað hjá og þar sem fjölskylda hans býr nálægt.
Samningaviðræðum var lokið á laugardagskvöld og rætt er áfram um aðstoðarþjálfara hans, Harry Watling, og annað í teymi hans.
Edwards mætir til starfa í dag og hefur fengið loforð um stuðning í janúarglugganum, þar sem áhersla verður sérstaklega á sóknarmenn.