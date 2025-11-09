Verðlaunaði sig með kínverskum mat

Erling Haaland valdi heldur furðulega leið til að fagna marki sínu gegn gamla liðinu.
Á miðvikudag skoraði hann sitt 18. mark á tímabilinu í 4-0 sigri Manchester City á Borussia Dortmund í Meistaradeildinni. Daginn eftir nýtti hann fríkvöldið til að fara í kínverskan mat í miðbæ Manchester.
Haaland birti myndir á X þar sem hann sást brosandi í Chinatown, með textanum „Matchday +1“. Þar mátti sjá hann fyrir utan veitingastaði á borð við FatPats og Pho Cue, einungis sólarhring eftir að hafa skrifað sig í sögubækurnar í Meistaradeildinni.
Með markinu gegn Dortmund varð Haaland fyrsti leikmaðurinn til að skora í fimm Meistaradeildarleikjum í röð fyrir þrjú mismunandi lið.
Hann hafði áður náð sama afreki með Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund.
Norski framherjinn virðist því í góðu skapi fyrir stóru viðureign City við erkifjendurna Liverpool í dag.