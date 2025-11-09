fbpx
Sunnudagur 09.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Vilja bjóða United leikmann í skiptum til að fá Zirkzee

90 Mínútur

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

433
433Sport

Sárnar það að hafa verið kallaður sæðisgjafi og segist ekki fá að hitta son sinn

433
Sunnudaginn 9. nóvember 2025 13:30

Katie Price. Mynd/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrum framherjinn Dwight Yorke hefur lýst því að hann hafi orðið reiður þegar tónlistarmaðurinn Peter Andre ræddi um að ættleiða son hans, Harvey, á þeim tíma þegar samband Yorke og móður Harvey, Katie Price, var mjög stirt.

Yorke og Harvey, sem er nú 22 ára, hafa lengi verið fjarlægir hvor öðrum og hefur Price haldið því fram að Yorke hafi ekki sinnt syni sínum og hafi verið „bara sæðisgjafi“.

Yorke hefur hins vegar alltaf sagt að hann hafi elskað Harvey frá því hann fæddist.

Harvey fæddist með ýmsa heilsufarsvanda og þarf stöðuga aðstoð, og þegar Price giftist Peter Andre fyrir tveimur áratugum ræddi hann opinberlega um að hann gæti hugsanlega ættleitt drenginn. Það olli Yorke miklum áhyggjum.

Í sjálfsævisögu sinni „Born to Score“ skrifaði Yorke að hann hefði alltaf viljað vera hluti af lífi Harvey, en hélt því fram að Price hefði gert aðkomu hans erfiða.

Hann sagði að sögur hennar um að hann hafi ekki sýnt áhuga hefðu sært hann djúpt.

Price hefur aftur á móti haldið því fram að hún hafi ítrekað reynt að fá Yorke til að taka þátt í lífi sonarins, en án árangurs. Hún sagði að lokum hefði hún gefist upp, þar sem hann hafi ekki sýnt áhuga.

Þrátt fyrir einstaka tilraunir til að byggja upp samband hefur samband þeirra ekki náð að festa rætur og talið er að Yorke hafi ekki regluleg samskipti við Harvey í dag.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Sárnar það að hafa verið kallaður sæðisgjafi og segist ekki fá að hitta son sinn
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Vilja bjóða United leikmann í skiptum til að fá Zirkzee
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
„Manni dettur í hug að hann hafi sjálfur íhugað hver staðan sín væri“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Amorim virðist óttast það versta varðandi Sesko
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Elvar segir þetta undirstrika stórt vandamál Íslands – „Leiðinlegt að tala alltaf um þetta“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Verðlaunaði sig með kínverskum mat
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Stuðningsmenn Tottenham bauluðu á þessa ákvörðun Thomas Frank í gær
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Óttast að Arsenal geti slegið ótrúlegt met

Mest lesið

Nýtt og óvænt vopn gegn moskítóflugum er í þróun
Sagðist alls ekki vilja hitta Chris Hansen – Gettu hver kom til dyra
Eitt dularfyllsta sakamál síðari ára – Hvað gerðist í lyftunni?
Týndi drengurinn í Flórída sagður í öruggum höndum þó lögregla leiti hans enn – Flókin forræðisdeila
Matvörurnar sem eru hættar í framleiðslu en Íslendingar sakna

Nýlegt

Rændi 145 milljónum króna af bankareikningi þekkts einstaklings
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
Krefst bóta eftir ruddalegt athæfi á skemmtistað
Óttast að Arsenal geti slegið ótrúlegt met
Segist hafa séð flygildi fyrir ofan hús Þorgríms Þráinssonar
Rekinn úr starfi í gær
Þetta er síðasta myndin af henni á lífi – Hélt hún væri að fara á stefnumót
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Real Madrid setur Rice efstan á óskalista sinn – Þetta er verðmiði sem Arsenal er sagt tilbúið að skoða
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Veit ekki hvort hann verði endalaust hjá Newcastle

Veit ekki hvort hann verði endalaust hjá Newcastle
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Margt sem bendir til þess að landsliðið sé á réttri leið – „Það er oft þannig með lið sem eru að verða góð“
433Sport
Í gær
Guardiola telur sig ekki geta endurtekið þetta – „Auðvitað veit ég það, þetta eru brjálaðar tölur“
433Sport
Í gær

Fær veglega launahækkun nokkrum mánuðum eftir að hafa fengið mikla hækkun

Fær veglega launahækkun nokkrum mánuðum eftir að hafa fengið mikla hækkun
433Sport
Í gær

Tuchel telur að Foden og Bellingham geti ekki byrjað leiki saman

Tuchel telur að Foden og Bellingham geti ekki byrjað leiki saman
433Sport
Í gær
Allt á suðupunkti á bak við tjöldin á Íslandi – „Vinur minn talaði við mig. Þá fór ég að pæla“
433Sport
Í gær

Samherji Stefáns Teits fær þungan dóm fyrir kynþáttaníð

Samherji Stefáns Teits fær þungan dóm fyrir kynþáttaníð
433Sport
Í gær
Faðir Florian Wirtz ræðir mjög erfiða byrjun hans á Englandi
433Sport
Í gær
Sekur í sex af tólf ákæruliðum um niðrandi ummæli á netinu – Verður dæmdur í desember
433Sport
Í gær

Er þessi íslenska hefð að aftra okkur? – „Ef það hefði verið sagt við okkur fyrir einhverjum árum hefði fólki fundist það hljóma furðulega“

Er þessi íslenska hefð að aftra okkur? – „Ef það hefði verið sagt við okkur fyrir einhverjum árum hefði fólki fundist það hljóma furðulega“
433Sport
Í gær

Brynjar Björn til starfa í Breiðholti

Brynjar Björn til starfa í Breiðholti
433Sport
Í gær
Blaðamaður Morgunblaðsins lýsir ósætti við að horft sé framhjá Gylfa – Bent á fyrri ummæli Arnars í ljósi fjarveru hans
433Sport
Í gær
Tvenna hjá Manchester United
433Sport
Í gær

Fyrrum stjarna Arsenal og Liverpool opnar sig – „Það var erfitt og ég vil ekki fara í gegnum það aftur“

Fyrrum stjarna Arsenal og Liverpool opnar sig – „Það var erfitt og ég vil ekki fara í gegnum það aftur“
433Sport
Í gær
Leikmaður Arsenal ekki að spila nóg til að komast í landsliðið
433Sport
Í gær
Mynd: Hátt settur maður í bobba – „Hvað viltu fá fyrir að sofa hjá?“
433Sport
Í gær
Darwin Nunez strax aftur til Englands?
433Sport
Í gær

Arteta vildi ekkert segja um hvort Gyökeres spili um helgina

Arteta vildi ekkert segja um hvort Gyökeres spili um helgina
433Sport
Í gær

Brynjar Björn tekur við Leikni

Brynjar Björn tekur við Leikni
433Sport
Í gær
Vonarstjarna Chelsea kvartar undan kulda í London – Stjórinn varar hann við því sem er á leiðinni
433Sport
Í gær

Svarar fyrir dónaleg skilaboð sem hún á að hafa sent á mann sem er í sambandi með samstarfskonu

Svarar fyrir dónaleg skilaboð sem hún á að hafa sent á mann sem er í sambandi með samstarfskonu
433Sport
Í gær
Tuchel útskýrir óvænt val í enska landsliðshópinn – Fékk góð meðmæli
433Sport
Í gær
Emi Martinez sviptur hlutverki sínu
433Sport
Í gær

Valur fær styrktarþjálfara frá Fram – Hefur starfað fyrir stór félög

Valur fær styrktarþjálfara frá Fram – Hefur starfað fyrir stór félög
433Sport
Fyrir 2 dögum

Mætti á sína fyrstu æfingu í tíu mánuði

Mætti á sína fyrstu æfingu í tíu mánuði
433Sport
Fyrir 2 dögum
Real Madrid ekki tilbúið að ganga að launakröfunum – Liverpool og Bayern sitja við borðið
433Sport
Fyrir 2 dögum
Ivan Toney vill aftur til Englands í janúar – Hans gamli stjóri opnar dyrnar