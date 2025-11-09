Sárnar það að hafa verið kallaður sæðisgjafi og segist ekki fá að hitta son sinn

Fyrrum framherjinn Dwight Yorke hefur lýst því að hann hafi orðið reiður þegar tónlistarmaðurinn Peter Andre ræddi um að ættleiða son hans, Harvey, á þeim tíma þegar samband Yorke og móður Harvey, Katie Price, var mjög stirt.
Yorke og Harvey, sem er nú 22 ára, hafa lengi verið fjarlægir hvor öðrum og hefur Price haldið því fram að Yorke hafi ekki sinnt syni sínum og hafi verið „bara sæðisgjafi“.
Yorke hefur hins vegar alltaf sagt að hann hafi elskað Harvey frá því hann fæddist.
Harvey fæddist með ýmsa heilsufarsvanda og þarf stöðuga aðstoð, og þegar Price giftist Peter Andre fyrir tveimur áratugum ræddi hann opinberlega um að hann gæti hugsanlega ættleitt drenginn. Það olli Yorke miklum áhyggjum.
Í sjálfsævisögu sinni „Born to Score“ skrifaði Yorke að hann hefði alltaf viljað vera hluti af lífi Harvey, en hélt því fram að Price hefði gert aðkomu hans erfiða.
Hann sagði að sögur hennar um að hann hafi ekki sýnt áhuga hefðu sært hann djúpt.
Price hefur aftur á móti haldið því fram að hún hafi ítrekað reynt að fá Yorke til að taka þátt í lífi sonarins, en án árangurs. Hún sagði að lokum hefði hún gefist upp, þar sem hann hafi ekki sýnt áhuga.
Þrátt fyrir einstaka tilraunir til að byggja upp samband hefur samband þeirra ekki náð að festa rætur og talið er að Yorke hafi ekki regluleg samskipti við Harvey í dag.