Veit ekki hvort hann verði endalaust hjá Newcastle

Sandro Tonali segir að hann taki framtíð sinni hjá Newcastle United eitt ár í einu, en að hann sé ánægður hjá félaginu og ekki að hugsa um félagaskipti.
Ítalski miðjumaðurinn kom til félagsins sumarið 2023 frá AC Milan fyrir 55 milljónir punda og skrifaði undir fimm ára samning.
Hann var síðar lengdur um eitt ár á meðan hann afplánaði tíu mánaða bann frá ítalska knattspyrnusambandinu fyrir brot á reglunum um veðmál. Í nýja samningnum er einnig ákvæði um að Newcastle geti framlengt hann um eitt ár í viðbót, út árið 2030.
Eftir 2-0 sigur Newcastle á Athletic Club í Meistaradeildinni á miðvikudag var Tonali spurður um framtíð sína.
„Þetta er erfið spurning að svara,“ sagði hann.
„Í fótbolta þarftu að hugsa ár frá ári. Ég vil ekki segja að ég verði hér í tíu ár og svo fer ég eftir tvö eða fimm ár. Ég er ánægður hér núna.“