Tuchel telur að Foden og Bellingham geti ekki byrjað leiki saman

Landsliðsþjálfari Englands, Thomas Tuchel, hefur gefið til kynna að Jude Bellingham og Phil Foden keppi um tíuna í liðinu fyrir HM.
Báðir voru kallaðir aftur í hópinn fyrir leikina gegn Albaníu og Serbíu í þessum mánuði, þar sem undirbúningur fyrir mótið næsta sumar heldur áfram.
Tuchel sagði að Bellingham væri bestur sem sóknartengiliður rétt fyrir framan vítateig andstæðingsins. „Jude kemur inn sem númer tíu, það er hans besta staða. Hann hefur einstaka hæfileika til að koma sér inn í teig og skora mörk sem minnir á framherja,“ sagði Tuchel og bætti við að liðið myndi reyna að nýta það.
Hann tók einnig fram að Foden sé á svipuðum stað í sínum leik, þar sem frammistaða hans hjá Manchester City hafi sýnt að hann er sterkastur miðsvæðis. Tuchel útilokaði að nota Foden á vængnum og sagði að miðjusvæði væri nú hans fyrsta val, sem setur hann beint í samkeppni við Bellingham.