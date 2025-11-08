Sekur í sex af tólf ákæruliðum um niðrandi ummæli á netinu – Verður dæmdur í desember

Fyrrverandi enski landsliðsmaðurinn Joey Barton var á föstudag sakfelldur fyrir að hafa sent sex mjög móðgandi skilaboð á samfélagsmiðlinum X (áður Twitter). Barton, sem lék meðal annars með Manchester City, QPR og Newcastle, var hins vegar sýknaður af sex öðrum sambærilegum ákærum í dómstól í Liverpool.
Hann var fundinn sekur um að hafa beint móðgandi ummælum að knattspyrnufréttakonunum Eni Aluko og Lucy Ward, og einnig fjórum skilaboðum sem beindust að útvarpsmanninum Jeremy Vine.
Hann var sýknaður af öðrum ákæruliðum tengdum sama fólki. Dómarinn Andrew Menary sagði að allar mögulegar refsingar væru enn í boði og Barton verður dæmdur 8. desember.
Barton, 43 ára, hefur fengið þann dóm þar sem honum er bannað að ræða eða hafa samband við þolendur.
Saksóknari sagði skilaboðin hafa verið send í þeim tilgangi að valda kvíða og vanlíðan, og að meta yrði hvort um kynþáttaníð hefði verið ástæðan fyrir orðum hans um Aluko.