Guardiola telur sig ekki geta endurtekið þetta – „Auðvitað veit ég það, þetta eru brjálaðar tölur“

Pep Guardiola mun stjórna sínum 1.000. leik sem þjálfari þegar Manchester City tekur á móti Liverpool í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.
Spánverjinn viðurkennir að tölurnar á ferlinum séu „ótrúlegar“.
Guardiola hóf þjálfaraferil sinn hjá Barcelona B árið 2007 og hefur síðan unnið 715 sigra í öllum keppnum. Hann hefur orðið meistari 12 sinnum með Barcelona, Bayern München og Manchester City og unnið Meistaradeildina þrisvar sinnum.
Að auki hefur hann aðeins tapað 128 leikjum og bætt við 14 bikarmeistaratitlum.
Í samtali við BBC Sport var Guardiola spurður hvort hann vissi hve marga sigra hann hefði náð. „Auðvitað veit ég það, þetta eru brjálaðar tölur,“ svaraði hann.
„Þegar maður lítur til baka sér maður hvað maður hefur náð langt. Við höfum unnið ótrúlega hluti hjá Barcelona, Bayern og hér.“
Hann bætti við að slíkt væri erfitt að endurtaka. „Ef ég myndi byrja aftur, þá næði ég þessu ekki. Þetta eru of margir leikir. Vonandi getum við bætt við á sunnudag.“