Fær veglega launahækkun nokkrum mánuðum eftir að hafa fengið mikla hækkun

Morgan Rogers er næsti leikmaður Aston Villa sem er við það að fá nýjan samning hjá félaginu.
Sá 23 ára gamli skrifaði undir nýjan samning aðeins í nóvember síðastliðnum, en eftir frábært tímabil þar sem hann var valinn ungi leikmaður ársins hjá PFA og einn af hættulegustu ungu sóknarmönnum Evrópu, hefur hann einnig unnið sér inn sæti í enska landsliðinu undir stjórn Thomas Tuchel.
Samkvæmt enskum miðlum mun nýi samningurinn færa Rogers yfir 100 þúsund punda vikulaun, og færa hann nær hæstu launuðu leikmönnum liðsins, þar á meðal Emi Martinez og Youri Tielemans.
Villa vildu tryggja framtíð hans eftir að Chelsea og Tottenham sýndu áhuga í sumar.
Rogers var á föstudag valinn aftur í landsliðshóp Tuchels og, haldist hann heill, er líklegt að hann verði mikilvægur leikmaður Englands á HM næsta sumar, þar sem liðið stefnir á sinn fyrsta heimsmeistaratitil í 60 ár.