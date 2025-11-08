fbpx
Fær veglega launahækkun nokkrum mánuðum eftir að hafa fengið mikla hækkun

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

Fær veglega launahækkun nokkrum mánuðum eftir að hafa fengið mikla hækkun

Laugardaginn 8. nóvember 2025 14:30

Morgan Rogers er næsti leikmaður Aston Villa sem er við það að fá nýjan samning hjá félaginu.

Sá 23 ára gamli skrifaði undir nýjan samning aðeins í nóvember síðastliðnum, en eftir frábært tímabil þar sem hann var valinn ungi leikmaður ársins hjá PFA og einn af hættulegustu ungu sóknarmönnum Evrópu, hefur hann einnig unnið sér inn sæti í enska landsliðinu undir stjórn Thomas Tuchel.

Samkvæmt enskum miðlum mun nýi samningurinn færa Rogers yfir 100 þúsund punda vikulaun, og færa hann nær hæstu launuðu leikmönnum liðsins, þar á meðal Emi Martinez og Youri Tielemans.

Villa vildu tryggja framtíð hans eftir að Chelsea og Tottenham sýndu áhuga í sumar.

Rogers var á föstudag valinn aftur í landsliðshóp Tuchels og, haldist hann heill, er líklegt að hann verði mikilvægur leikmaður Englands á HM næsta sumar, þar sem liðið stefnir á sinn fyrsta heimsmeistaratitil í 60 ár.

