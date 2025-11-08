Faðir Florian Wirtz ræðir mjög erfiða byrjun hans á Englandi

Faðir Florian Wirtz hefur brugðist við erfiðum byrjunartíma sonars síns hjá Liverpool og segir 116 milljóna punda kaupverðið ekki breyta því að aðlögun taki tíma. Wirtz, 22 ára, kom til félagsins frá Bayer Leverkusen í sumar eftir að Liverpool hafði betur gegn nokkrum stórliðum Evrópu í kapphlaupinu um þýska landsliðsmanninn.
Kaupin voru meðal þeirra stærstu í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Hingað til hefur Wirtz þó ekki skorað né lagt upp mark í tíu deildarleikjum og hefur verið utan byrjunarliðs Arne Slot í nokkrum síðustu leikjum. Faðir hans, Hans Wirtz, segir fjölskylduna hafa búist við svona upphafi og að Florian sé nú að venjast hraða og kröfum ensku deildarinnar.
„Við ákváðum strax að meta fyrstu tíu leikina áður en dregnar væru ályktanir,“ sagði hann við Bild.
„Við og Florian erum fullkomlega sáttir. Hraðinn, baráttan og óskipulagði hraðinn voru áberandi fyrstu leikina, það er mikill munur frá þýska boltanum
.“
Hans segir son sinn þó greinilega passa vel inn til lengri tíma.
„Það eru enn hlutir sem þurfa að smella hjá liðinu og honum sjálfum. En ég vona að hann sé nógu góður til að aðlagast kröfunum og njóti þess jafn vel og í Þýskalandi.“