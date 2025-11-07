Svarar fyrir dónaleg skilaboð sem hún á að hafa sent á mann sem er í sambandi með samstarfskonu

Wanda Nara hefur nú brugðist við sögum í Argentínu um að hún hafi sent Enzo Fernández, leikmanni Chelsea, daðursleg skilaboð. Fernández er í langtímasambandi með Valentina Cervantes, en hún mun mæta til þátttöku í sjónvarpsþættinum MasterChef Celebrity í Argentínu sem Wanda, 38, stjórnar.
Samkvæmt argentíska miðlinum Infobae á að hafa verið rætt innan framleiðslunnar að Wanda myndi taka á orðróminum þegar þær Valentina og hún verða saman í þættinum.
Fullyrt hefur verið að Wanda hafi sent Enzo skilaboð eftir að hún sá hann ganga í hverfinu sínu, sem hljóðuðu: „Ég sá þig í hverfinu, skrifaðu mér ef þú vilt.“
Fernández á að hafa sýnt Valentinu skilaboðin þar sem hann vissi að hún myndi hitta Wanda í tökum, og það hefur samkvæmt tímaritinu Caras valdið spennu í sambandinu, með Valentinu óþægilega yfir aðstæðum.
Nú hafa hins vegar komið fram fregnir um að Wanda hafi sjálf afneitað öllu. Hún er sögð hafa svarað orðróminum beint í viðræðum við Valentinu: „Ég ætla að nýta tækifærið og skýra út þessa vitleysu sem þau eru að segja um mig og eiginmann þinn. Þetta er ósatt.“