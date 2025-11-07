Enska knattspyrnan mun hætta því að halda mínútu þögn vegna alþjóðlegra hörmunga nema þær tengist fótbolta.
Þetta kemur fram í frétt The Times, þar sem greint er frá því að slíkar virðingarathafnir hafi orðið of algengar og þar með misst vægi sitt.
Á síðustu árum hafa enskir vallarþulur beðið áhorfendur um að heiðra fórnarlömb jarðskjálfta í Marokkó og flóða í Líbýu. Hins vegar, þegar árás var gerð á samkunduhús í Manchester á dögunum, heiðruðu aðeins Manchester United, Manchester City, Bolton og Salford fórnarlömbin, sem sýnir að ný nálgun er þegar tekin upp.
Ákvörðunin kemur frá World Events Working Group, sem er hópur skipaður fulltrúum félaga úr öllum fjórum efstu deildum og þremur knattspyrnustofnunum. Hópurinn var stofnaður árið 2024 til að samræma viðbrögð fótboltans við alþjóðlegum atburðum.
Sama nálgun verður einnig notuð varðandi lýsingu Wembley-bogans. Boginn verður aðeins lýstur ef sterk tenging er milli atburðarins og fótbolta. Þetta kemur í kjölfar gagnrýni, meðal annars frá gyðingum, eftir að boginn var ekki lýstur í stuðningi við Ísrael, en hafði verið lýstur í bláu og gulu vegna Úkraínu.
Þessar breytingar munu þó ekki hafa áhrif á virðingu í tengslum við minningardag hermanna sem hafa fallið frá, þar sem félög og leikmenn munu áfram bera blómið.